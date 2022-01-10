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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445>

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02

Если пополнить дебеетку через п2п и сразу сделать покупку, не накажут?
la9
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 02.07.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33

  la9 написав:Если пополнить дебеетку через п2п и сразу сделать покупку, не накажут?

пока не наказали :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 05.05.21
Подякував: 307 раз.
Подякували: 767 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:35

Re: Юнекс Банк

В приложение не могу зайти.Это только у меня?
IDAN
 
Повідомлень: 242
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:37

  IDAN написав:В приложение не могу зайти.Это только у меня?

Аналогічно
AlexTk
2
 
Повідомлень: 563
З нами з: 08.09.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 07:59

  AlexTk написав:
  IDAN написав:В приложение не могу зайти.Это только у меня?

Аналогічно

Що сьогодні,запрацювало?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13626
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:45

Угу
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 05.05.21
Подякував: 307 раз.
Подякували: 767 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 09:22

  sens написав:
  AlexTk написав:
  IDAN написав:В приложение не могу зайти.Это только у меня?

Аналогічно

Що сьогодні,запрацювало?

Ще вчора запрацювало.
IDAN
 
Повідомлень: 242
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:47

Re: Юнекс Банк

Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.
undeadserf
 
Повідомлень: 79
З нами з: 08.09.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:58

  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.

То і добре. :D
nord
 
Повідомлень: 256
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:31

  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.


Да уж... Покупки отображаются и проводятся на какой нить третий день...
Деньги внесенные карту доступны потом, как нибудь...
Ну понятно, что есть какие то типа правила и "три дня на зачисление", но как то непривычно :D
vano80
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 17.09.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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