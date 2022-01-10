RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:38

  nord написав:
  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.

То і добре. :D


головне кредит з депозитом не поплутати :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42434445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, vano80 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 60, 61, 62
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
615 469020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 10:36
ingtrans
Банк Кредит Дніпро 1 ... 16, 17, 18
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
170 78807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 10:10
Timofeya
Агропросперіс Банк 1 ... 7, 8, 9
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
80 41313
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 06:35
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8605)
03.07.2023 12:00
Ринок ОВДП (4898)
03.07.2023 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.