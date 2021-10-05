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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:38

  nord написав:
  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.

То і добре. :D


головне кредит з депозитом не поплутати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:27

  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.


Теж прийшли відсотки сьогодні,хоча по депо у кінці терміну. Взяв і поповнив депозит тими відсотками, побачим що то буде.
joik
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