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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 11:38
nord написав: undeadserf написав:
Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.
То і добре.
головне кредит з депозитом не поплутати
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:27
undeadserf написав:
Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.
Теж прийшли відсотки сьогодні,хоча по депо у кінці терміну. Взяв і поповнив депозит тими відсотками, побачим що то буде.
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