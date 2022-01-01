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Юнекс Банк
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Додано: Пон 03 лип, 2023 11:38
nord написав: undeadserf написав:
Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.
То і добре.
головне кредит з депозитом не поплутати
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Додано: Пон 03 лип, 2023 14:27
undeadserf написав:
Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.
Теж прийшли відсотки сьогодні,хоча по депо у кінці терміну. Взяв і поповнив депозит тими відсотками, побачим що то буде.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:46
Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 16:58
Искатель написав:
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
Треба дзенькнути і відминити пролонгацію
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:24
Искатель написав:
Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
мені щось більше сподобалось на 250+ з виплатами кожен місяць
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Додано: Вів 04 лип, 2023 20:52
Искатель написав:
Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
По телефону відміняв автопролонгацію без проблем.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 21:15
nord написав: Искатель написав:
Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
По телефону відміняв автопролонгацію без проблем.
Я через вайбер, теж без проблем.Як варіант.
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