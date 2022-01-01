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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:38

  nord написав:
  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.

То і добре. :D


головне кредит з депозитом не поплутати :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:27

  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.


Теж прийшли відсотки сьогодні,хоча по депо у кінці терміну. Взяв і поповнив депозит тими відсотками, побачим що то буде.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 16:46

Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 16:58

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
Треба дзенькнути і відминити пролонгацію :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:24

  Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.


мені щось більше сподобалось на 250+ з виплатами кожен місяць
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:52

  Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.

По телефону відміняв автопролонгацію без проблем.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:15

  nord написав:
  Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.

По телефону відміняв автопролонгацію без проблем.

Я через вайбер, теж без проблем.Як варіант.
novichok
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