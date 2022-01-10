Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути. Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути. Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
мені щось більше сподобалось на 250+ з виплатами кожен місяць
Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути. Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути. Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.