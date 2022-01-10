RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:38

  nord написав:
  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.

То і добре. :D


головне кредит з депозитом не поплутати :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5791
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:27

  undeadserf написав:Якийсь дивний цей Юнекс.
Депо із виплатою відсотків у кінці терміну, але відсотки за червень зарахували сьогодні, а попереду ще 2 міс.


Теж прийшли відсотки сьогодні,хоча по депо у кінці терміну. Взяв і поповнив депозит тими відсотками, побачим що то буде.
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 24.07.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 16:46

Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.
Искатель
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 22.02.16
Подякував: 989 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 16:58

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?
Треба дзенькнути і відминити пролонгацію :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4245
З нами з: 05.05.21
Подякував: 307 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:24

  Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.


мені щось більше сподобалось на 250+ з виплатами кожен місяць
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13668
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:13

Авансом от 250 т. --19,75% + карта МЁД бесп. + 0,5%. Итого 20,25%
ivavictory2512
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:52

  Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.

По телефону відміняв автопролонгацію без проблем.
nord
 
Повідомлень: 260
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:15

  nord написав:
  Искатель написав:Сьогодні відкрив ще один депозит "Юнекс Максимум" на 3 місяці під 20% річних з виплатою в кінці строку - і тільки додивився, що там йде автопролонгація автоматом, і не знайшов, де її вимкнути.
Питання до більш досвідчених "юнексоїдів": не буде потім проблем при поверненні? Чи можливо буде пізніше якось її вимкнути?

P.S. Перший депозит теж аналогічний, з виплатою відсотків у кінці строку, нічого на картку завчасно не падало... Це коментуючи дописи деяких форумчан, що були перед цим.

По телефону відміняв автопролонгацію без проблем.

Я через вайбер, теж без проблем.Як варіант.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 31.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:54

Re: Юнекс Банк

Побачив, що у Юнекса зараз бонус до депозита є, якщо картку Мед оформити. А підкажіть, як це зробити онлайн? В застосунку не знайшов.
Аміго
 
Повідомлень: 15
З нами з: 17.08.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:56

  Аміго написав:Побачив, що у Юнекса зараз бонус до депозита є, якщо картку Мед оформити. А підкажіть, як це зробити онлайн? В застосунку не знайшов.
Там окремий застосунок.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... rochki-med
Алее, оті медові +0.5 дають тільки для депо у від-ні :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4245
З нами з: 05.05.21
Подякував: 307 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 43444546>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк
AlexSV » Сер 05 січ, 2022 11:57
9 3125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:40
candidat
ПроКредит Банк 1 ... 31, 32, 33
harry_ » Чет 27 січ, 2022 21:56
320 160331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:29
sens
Банк Глобус 1 ... 63, 64, 65
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
646 472020
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:17
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4927)
05.07.2023 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.