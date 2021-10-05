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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:24
Amethyst
Думав, що можна онлайн, дякую за відповідь і посилання.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:44
а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?
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v57
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:59
v57 написав:
а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?
тута є депо до 250К та від 250К
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Amethyst
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Додано: Чет 06 лип, 2023 16:02
та вже побачив, шо є і ДО також ))
250 відволікає від до )
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v57
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