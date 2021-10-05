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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:24

Amethyst
Думав, що можна онлайн, дякую за відповідь і посилання.
Аміго
 
Повідомлень: 15
З нами з: 17.08.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:44

а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?
v57
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:59

  v57 написав:а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?

тута є депо до 250К та від 250К
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4249
З нами з: 05.05.21
Подякував: 308 раз.
Подякували: 771 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:02

та вже побачив, шо є і ДО також ))
250 відволікає від до )
v57
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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  #<1 ... 43444546
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