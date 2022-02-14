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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лип, 2023 17:24
Amethyst
Думав, що можна онлайн, дякую за відповідь і посилання.
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Аміго
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:44
а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?
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v57
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Додано: Чет 06 лип, 2023 15:59
v57 написав:
а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?
тута є депо до 250К та від 250К
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Amethyst
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Додано: Чет 06 лип, 2023 16:02
та вже побачив, шо є і ДО також ))
250 відволікає від до )
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v57
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:26
Есть вариант отхода, через карусель. А пока собираем сливки с депозитов в грн., пока дают шанс под хороший процент разместится.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:39
Банальна диверсифікація. Не тримаю усе ні в доларі, ні у гривні. Непоганий відсоток, як на мене. Щодо впевненості - зараз не можна бути впевненим ні у чому.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 13:04
Аміго написав:Amethyst
Думав, що можна онлайн, дякую за відповідь і посилання.
Якось не зручно виходить. Картку можна онлайн, депозит теж, а бонус тільки у відділенні.
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Аміго
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