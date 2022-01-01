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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:24

Amethyst
Думав, що можна онлайн, дякую за відповідь і посилання.
Аміго
 
Повідомлень: 16
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:44

а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?
v57
 
Повідомлень: 3110
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Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:59

  v57 написав:а окрiм цих макс 250+
тут шо? нема депозитв?

тута є депо до 250К та від 250К
Amethyst
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Повідомлень: 4261
З нами з: 05.05.21
Подякував: 310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:02

та вже побачив, шо є і ДО також ))
250 відволікає від до )
v57
 
Повідомлень: 3110
З нами з: 14.03.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:33

  Искатель написав:
Сьогодні відкрив ще один депозит
на 3 місяці

:shock:
тобто є впевненість (чи інсайд...) стабільності гривнєкурсу аж по самий навіть початок жовтня :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 13.01.09
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:26

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:
Сьогодні відкрив ще один депозит
на 3 місяці

:shock:
тобто є впевненість (чи інсайд...) стабільності гривнєкурсу аж по самий навіть початок жовтня :?:
Есть вариант отхода, через карусель. А пока собираем сливки с депозитов в грн., пока дают шанс под хороший процент разместится.
Игорь Алексеевич
 
Заблокований
Повідомлень: 6811
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:39

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:
Сьогодні відкрив ще один депозит
на 3 місяці

:shock:
тобто є впевненість (чи інсайд...) стабільності гривнєкурсу аж по самий навіть початок жовтня :?:

Банальна диверсифікація. Не тримаю усе ні в доларі, ні у гривні. Непоганий відсоток, як на мене. Щодо впевненості - зараз не можна бути впевненим ні у чому.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 13:04

  Аміго написав:Amethyst
Думав, що можна онлайн, дякую за відповідь і посилання.

Якось не зручно виходить. Картку можна онлайн, депозит теж, а бонус тільки у відділенні.
Аміго
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 06:22

Депозит

В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті
sens
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