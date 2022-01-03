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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:08

  Amethyst написав:
  sens написав:В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті

2% на Франклінов? А вони синіми віддають?
Хай ще щетільніше думають!
От у Рояля 2.5% і сині :P А треба 3..4% взагалі то на 3 міс.
А краще як у Алки - 2.5% на Три-денних :P

Але Авансовий у них мона юзати 8)

Франкліни норм були,як у всіх майже ще в березні
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:09

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:От у Рояля 2.5% і сині

Зовсім не факт. Може залежати від відділення, міста тощо. Так я останні пару місяців отримував або купюрами різного типу, або тільки 2006. Мені не було принципово, оскільки в основному носив з одного банку до іншого, але якщо комусь принципово, то не варто розраховувати на те, що завжди і скрізь будуть сині.
ingtrans
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