Франкліни норм були,як у всіх майже ще в березні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:08
Франкліни норм були,як у всіх майже ще в березні
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:09
Re: Юнекс Банк
Зовсім не факт. Може залежати від відділення, міста тощо. Так я останні пару місяців отримував або купюрами різного типу, або тільки 2006. Мені не було принципово, оскільки в основному носив з одного банку до іншого, але якщо комусь принципово, то не варто розраховувати на те, що завжди і скрізь будуть сині.
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