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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:08
Amethyst написав: sens написав:
В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті
2% на Франклінов? А вони синіми віддають?
Хай ще щетільніше думають!
От у Рояля 2.5% і сині
А треба 3..4% взагалі то на 3 міс.
А краще як у Алки - 2.5% на Три-денних
Але Авансовий у них мона юзати
Франкліни норм були,як у всіх майже ще в березні
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Додано: Вів 11 лип, 2023 12:09
Amethyst написав:
От у Рояля 2.5% і сині
Зовсім не факт. Може залежати від відділення, міста тощо. Так я останні пару місяців отримував або купюрами різного типу, або тільки 2006. Мені не було принципово, оскільки в основному носив з одного банку до іншого, але якщо комусь принципово, то не варто розраховувати на те, що завжди і скрізь будуть сині.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 16:52
Amethyst написав: sens написав:
В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті
2% на Франклінов? А вони синіми віддають?
Хай ще щетільніше думають!
От у Рояля 2.5% і сині
А треба 3..4% взагалі то на 3 міс.
А краще як у Алки - 2.5% на Три-денних
Але Авансовий у них мона юзати
2.0% на Три-денних...
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nord
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18
nord написав: Amethyst написав: sens написав:
В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті
2% на Франклінов? А вони синіми віддають?
Хай ще щетільніше думають!
От у Рояля 2.5% і сині
А треба 3..4% взагалі то на 3 міс.
А краще як у Алки - 2.5% на Три-денних
Але Авансовий у них мона юзати
2.0% на Три-денних...
угу, опісялся
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Amethyst
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:57
Прошу форумчан нагадати, бо вже не пам’ятаю, чи буде тут кешбек за оплату картою за кордоном та може хтось знає як тут з курсом, цікавить злотий
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Lost
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