Франкліни норм були,як у всіх майже ще в березні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:08
Франкліни норм були,як у всіх майже ще в березні
Додано: Вів 11 лип, 2023 12:09
Re: Юнекс Банк
Зовсім не факт. Може залежати від відділення, міста тощо. Так я останні пару місяців отримував або купюрами різного типу, або тільки 2006. Мені не було принципово, оскільки в основному носив з одного банку до іншого, але якщо комусь принципово, то не варто розраховувати на те, що завжди і скрізь будуть сині.
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:52
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18
угу, опісялся
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:57
кешбек за оплату Юнекс Банк
Прошу форумчан нагадати, бо вже не пам’ятаю, чи буде тут кешбек за оплату картою за кордоном та може хтось знає як тут з курсом, цікавить злотий
Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:12
За оплату на закордонних сайтах в USD та EUR прийшов, але орієнтуватися на суму, що її малює push, не варто. Реальний кешбек вони рахують за проводками. Транзакції, зроблені 27.06, але проведені 1.07, у кешбек за червень не потрапили, як і деякі транзакції, проведені у середині червня (хоча в push за все кешбек нібито був). Зараз баланс кешбеку у push наче їх враховує, подивлюсь, що виплатять за липень, чи зійдеться сума. В принципі, вони залишають за собою такі речі у
Валюта розрахунку тут USD, крос-курс фіксується на момент транзакції, для EUR виходив досить конкурентний курс, PLN не перевіряв.
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