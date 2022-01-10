Зовсім не факт. Може залежати від відділення, міста тощо. Так я останні пару місяців отримував або купюрами різного типу, або тільки 2006. Мені не було принципово, оскільки в основному носив з одного банку до іншого, але якщо комусь принципово, то не варто розраховувати на те, що завжди і скрізь будуть сині.
Lost написав:Прошу форумчан нагадати, бо вже не пам’ятаю, чи буде тут кешбек за оплату картою за кордоном та може хтось знає як тут з курсом, цікавить злотий
За оплату на закордонних сайтах в USD та EUR прийшов, але орієнтуватися на суму, що її малює push, не варто. Реальний кешбек вони рахують за проводками. Транзакції, зроблені 27.06, але проведені 1.07, у кешбек за червень не потрапили, як і деякі транзакції, проведені у середині червня (хоча в push за все кешбек нібито був). Зараз баланс кешбеку у push наче їх враховує, подивлюсь, що виплатять за липень, чи зійдеться сума. В принципі, вони залишають за собою такі речі у п.6.10 Правил.
Валюта розрахунку тут USD, крос-курс фіксується на момент транзакції, для EUR виходив досить конкурентний курс, PLN не перевіряв.
Lost написав:Прошу форумчан нагадати, бо вже не пам’ятаю, чи буде тут кешбек за оплату картою за кордоном та може хтось знає як тут з курсом, цікавить злотий
За оплату на закордонних сайтах в USD та EUR прийшов, але орієнтуватися на суму, що її малює push, не варто. Реальний кешбек вони рахують за проводками. Транзакції, зроблені 27.06, але проведені 1.07, у кешбек за червень не потрапили, як і деякі транзакції, проведені у середині червня (хоча в push за все кешбек нібито був). Зараз баланс кешбеку у push наче їх враховує, подивлюсь, що виплатять за липень, чи зійдеться сума. В принципі, вони залишають за собою такі речі у п.6.10 Правил.
Валюта розрахунку тут USD, крос-курс фіксується на момент транзакції, для EUR виходив досить конкурентний курс, PLN не перевіряв.
wildlynx, дякую, вчора поспішав та вже перевірив, дійсно розрахунки тут через USD, довелося скористатися цією карткою для оплати замовлення. Баланс кешбеку у push помітив не одразу, лише після другого розрахунку. Наче нарахували вірно, але суми кешбеку смішні(0,8% чисті) 30+ гривень за квіти та курс PLN вчора вийшов не дуже. Як я розумію, виплата від 100 (не впевнений що назбираю тут багато) та ніде у застосунку його побачити не можна.
Сенсом за (5% чисті) кешбеку горіхами не ризикнув сплачувати, враховуючи останні події, а більше як назло кешбеку на квіти в цьому місяці мені ніхто не запропонував
Востаннє редагувалось Lost в Суб 22 лип, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.