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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:08

  Amethyst написав:
  sens написав:В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті

2% на Франклінов? А вони синіми віддають?
Хай ще щетільніше думають!
От у Рояля 2.5% і сині :P А треба 3..4% взагалі то на 3 міс.
А краще як у Алки - 2.5% на Три-денних :P

Але Авансовий у них мона юзати 8)

Франкліни норм були,як у всіх майже ще в березні
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:09

Re: Юнекс Банк

  Amethyst написав:От у Рояля 2.5% і сині

Зовсім не факт. Може залежати від відділення, міста тощо. Так я останні пару місяців отримував або купюрами різного типу, або тільки 2006. Мені не було принципово, оскільки в основному носив з одного банку до іншого, але якщо комусь принципово, то не варто розраховувати на те, що завжди і скрізь будуть сині.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:52

  Amethyst написав:
  sens написав:В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті

2% на Франклінов? А вони синіми віддають?
Хай ще щетільніше думають!
От у Рояля 2.5% і сині :P А треба 3..4% взагалі то на 3 міс.
А краще як у Алки - 2.5% на Три-денних :P
Але Авансовий у них мона юзати 8)

2.0% на Три-денних...
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18

  nord написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:В додатку на 93 дні збільшення відсотка по валюті

2% на Франклінов? А вони синіми віддають?
Хай ще щетільніше думають!
От у Рояля 2.5% і сині :P А треба 3..4% взагалі то на 3 міс.
А краще як у Алки - 2.5% на Три-денних :P
Але Авансовий у них мона юзати 8)

2.0% на Три-денних...

угу, опісялся :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:57

кешбек за оплату Юнекс Банк

Прошу форумчан нагадати, бо вже не пам’ятаю, чи буде тут кешбек за оплату картою за кордоном та може хтось знає як тут з курсом, цікавить злотий
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:12

  Lost написав:Прошу форумчан нагадати, бо вже не пам’ятаю, чи буде тут кешбек за оплату картою за кордоном та може хтось знає як тут з курсом, цікавить злотий


За оплату на закордонних сайтах в USD та EUR прийшов, але орієнтуватися на суму, що її малює push, не варто. Реальний кешбек вони рахують за проводками. Транзакції, зроблені 27.06, але проведені 1.07, у кешбек за червень не потрапили, як і деякі транзакції, проведені у середині червня (хоча в push за все кешбек нібито був). Зараз баланс кешбеку у push наче їх враховує, подивлюсь, що виплатять за липень, чи зійдеться сума. В принципі, вони залишають за собою такі речі у п.6.10 Правил.

Валюта розрахунку тут USD, крос-курс фіксується на момент транзакції, для EUR виходив досить конкурентний курс, PLN не перевіряв.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 09:37

  wildlynx написав:
  Lost написав:Прошу форумчан нагадати, бо вже не пам’ятаю, чи буде тут кешбек за оплату картою за кордоном та може хтось знає як тут з курсом, цікавить злотий


За оплату на закордонних сайтах в USD та EUR прийшов, але орієнтуватися на суму, що її малює push, не варто. Реальний кешбек вони рахують за проводками. Транзакції, зроблені 27.06, але проведені 1.07, у кешбек за червень не потрапили, як і деякі транзакції, проведені у середині червня (хоча в push за все кешбек нібито був). Зараз баланс кешбеку у push наче їх враховує, подивлюсь, що виплатять за липень, чи зійдеться сума. В принципі, вони залишають за собою такі речі у п.6.10 Правил.

Валюта розрахунку тут USD, крос-курс фіксується на момент транзакції, для EUR виходив досить конкурентний курс, PLN не перевіряв.

wildlynx, дякую, вчора поспішав та вже перевірив, дійсно розрахунки тут через USD, довелося скористатися цією карткою для оплати замовлення. Баланс кешбеку у push помітив не одразу, лише після другого розрахунку. Наче нарахували вірно, але суми кешбеку смішні(0,8% чисті) 30+ гривень за квіти та курс PLN вчора вийшов не дуже. Як я розумію, виплата від 100 (не впевнений що назбираю тут багато) та ніде у застосунку його побачити не можна.

Сенсом за (5% чисті) кешбеку горіхами не ризикнув сплачувати, враховуючи останні події, а більше як назло кешбеку на квіти в цьому місяці мені ніхто не запропонував :(
Востаннє редагувалось Lost в Суб 22 лип, 2023 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 09:50

чи то змінили, чи то завжди так було, виплата від 10 грн. (гадав від 100)

6.9. Мінімальна сума накопиченої Винагороди, що підлягає виплаті - складає 10,00 грн
(десять гривень, 00 копійок).
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 01:22

Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:03

а тут когда гривнеставки порежут: тоже с понедельника или хоть начала следующего месяца подождут?
flysoulfly
 
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