|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:16
klug написав:
Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?
Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1218
|888966
|
|
|1269
|850009
|
|
|257
|183591
|
|