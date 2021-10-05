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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:16
klug написав:
Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?
Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.
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Annet_
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:19
Боже мой ну на каких рыбок это расчитано, что за бред... Ну маразм крепчал в юнексе из за уменьшения ставки теперь 18% ну где связь? Что за бред... Ну не могу ну маразм...
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:31
Якось у них це :
"Вільне поповнення
Внось додаткові кошти на депозит хоч з першого дня"
не дуже корелюється з цим
"При цьому поповнення доступне лише у першій половині строку розміщення коштів на депозиті. Щомісяця ти можеш додатково вносити на депозитний рахунок кошти в сумі, що не перевищує стартову суму вкладу."
Таке вільне...
Ну і до купи.Згідно їхнього ж протоколу ставки змінюються з 29.07, але в застосунку змінили вже сьогодні.
Цікаві підходи до співпраці з клієнтами.
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Додано: Суб 29 лип, 2023 00:15
посетитель написав:
Цікаві підходи до співпраці з клієнтами.
клієнт - не мамонт...
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 01:56
посетитель написав:
Згідно їхнього ж протоколу ставки змінюються з 29.07, але в застосунку змінили вже сьогодні.
"Согодні" - це до кінця опердня чи після?
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klug
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Додано: Суб 29 лип, 2023 08:39
В приложении ставочки уже порезали. на 3 мес. по окончанию срока вместо 20%, теперь 18% до 250 тыс.грн.
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Суб 29 лип, 2023 09:15
klug написав: посетитель написав:
Згідно їхнього ж протоколу ставки змінюються з 29.07, але в застосунку змінили вже сьогодні.
"Согодні" - це до кінця опердня чи після?
після
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