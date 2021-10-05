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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:16

  klug написав:Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?

Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.
Annet_
 
Повідомлень: 433
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Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 22:19

Боже мой ну на каких рыбок это расчитано, что за бред... Ну маразм крепчал в юнексе из за уменьшения ставки теперь 18% ну где связь? Что за бред... Ну не могу ну маразм...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 108
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:31

Якось у них це :

"Вільне поповнення
Внось додаткові кошти на депозит хоч з першого дня"

не дуже корелюється з цим

"При цьому поповнення доступне лише у першій половині строку розміщення коштів на депозиті. Щомісяця ти можеш додатково вносити на депозитний рахунок кошти в сумі, що не перевищує стартову суму вкладу."
Таке вільне...

Ну і до купи.Згідно їхнього ж протоколу ставки змінюються з 29.07, але в застосунку змінили вже сьогодні.

Цікаві підходи до співпраці з клієнтами.
посетитель
 
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Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 00:15

  посетитель написав:
Цікаві підходи до співпраці з клієнтами.
клієнт - не мамонт...
flysoulfly
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 13.01.09
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Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 01:56

  посетитель написав:Згідно їхнього ж протоколу ставки змінюються з 29.07, але в застосунку змінили вже сьогодні.

"Согодні" - це до кінця опердня чи після?
klug
 
Повідомлень: 8194
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Подякували: 1155 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 08:39

В приложении ставочки уже порезали. на 3 мес. по окончанию срока вместо 20%, теперь 18% до 250 тыс.грн.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6880
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1
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 09:15

  klug написав:
  посетитель написав:Згідно їхнього ж протоколу ставки змінюються з 29.07, але в застосунку змінили вже сьогодні.

"Согодні" - це до кінця опердня чи після?
після
посетитель
 
Повідомлень: 642
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 00:18

  посетитель написав:
  klug написав:
  посетитель написав:Згідно їхнього ж протоколу ставки змінюються з 29.07, але в застосунку змінили вже сьогодні.

"Согодні" - це до кінця опердня чи після?
після

Ну, тобто це не "ставлення до клієнтів", а у банку вже настав наступний день.
klug
 
Повідомлень: 8194
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Подякував: 345 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
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3
  #<1 ... 45464748
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