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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:55
На самом деле банк это бизнес, захотели поменяли что угодно когда угодно, не нравится проходим мимо... Идём в другой...
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:15
Re: Юнекс Банк
Панове, хтось пробував закрити UnexCard (з кредитним лімітом) та в цей же захід відкрити UnexCard 2.0?
Чи треба чекати 45(?) днів, а вже потім відкривати?
І чи дадуть взагалі к. ліміт, якщо відмовився від "застарілої картки" з лімітом?
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:21
согласен полностью.Так и делаю.
Только небольшое замечание: поменяли согласно действующего законодательства.Когда вам, например, ставку по действующему депозиту поменяют на что угодно когда угодно, думаю вы оцените))
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:36
опердень это конечно хорошо.Только вот договор депозита у вас от 28 числа и с новой ставкой.А в протоколе написано что они "Діють з 29.07.23".
Додано: Нед 30 лип, 2023 12:30
Карточный курс
Подскажите пожалуйста по какому курсу и где его смотреть расчитают здесь долларовую трату с гривневой карты через интернет ?
Додано: Нед 30 лип, 2023 17:01
А гляньте будь ласка який у вас строк по вашому депозиту вказано в додатку - певен що там стоїть з 31 липня (бо операції з депо на вихідних Юнекс фактично проводить понеділком). Там же і фактичне зарахування коштів буде показане 31м. То виходить ви уклали договір депозиту 28го але з внесенням коштів з проведенням їх по балансу банку лише 31 липня. На умовах які діятимуть 31го. В договорі ж так написано? і ви з цими умовами погодились. То який сенс зараз доводити що неправий банк?
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