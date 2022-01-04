RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:55

На самом деле банк это бизнес, захотели поменяли что угодно когда угодно, не нравится проходим мимо... Идём в другой...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 110
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:15

Re: Юнекс Банк

Панове, хтось пробував закрити UnexCard (з кредитним лімітом) та в цей же захід відкрити UnexCard 2.0?
Чи треба чекати 45(?) днів, а вже потім відкривати?
І чи дадуть взагалі к. ліміт, якщо відмовився від "застарілої картки" з лімітом?
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 22.06.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:21

  Alexkievukraine написав:На самом деле банк это бизнес, захотели поменяли что угодно когда угодно, не нравится проходим мимо... Идём в другой...
согласен полностью.Так и делаю.
Только небольшое замечание: поменяли согласно действующего законодательства.Когда вам, например, ставку по действующему депозиту поменяют на что угодно когда угодно, думаю вы оцените))
посетитель
 
Повідомлень: 645
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:36

  Alien написав:
  посетитель написав:Ага, продовжимо.Ви знаходитесь в грейс періоді до першого вересня.Перше вересня у банку вже настало.

Що Ви намагаєтесь довести? Опердень якщо в банку закритий то усі інші операції проводяться наступним днем. І усі умови вже діють наступного дня. Не думав що комусь це важко зрозуміти.
опердень это конечно хорошо.Только вот договор депозита у вас от 28 числа и с новой ставкой.А в протоколе написано что они "Діють з 29.07.23".
посетитель
 
Повідомлень: 645
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 12:30

Карточный курс

Подскажите пожалуйста по какому курсу и где его смотреть расчитают здесь долларовую трату с гривневой карты через интернет ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 954
З нами з: 21.07.10
Подякував: 196 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:01

  посетитель написав:
  Alien написав:
  посетитель написав:Ага, продовжимо.Ви знаходитесь в грейс періоді до першого вересня.Перше вересня у банку вже настало.

Що Ви намагаєтесь довести? Опердень якщо в банку закритий то усі інші операції проводяться наступним днем. І усі умови вже діють наступного дня. Не думав що комусь це важко зрозуміти.
опердень это конечно хорошо.Только вот договор депозита у вас от 28 числа и с новой ставкой.А в протоколе написано что они "Діють з 29.07.23".
А гляньте будь ласка який у вас строк по вашому депозиту вказано в додатку - певен що там стоїть з 31 липня (бо операції з депо на вихідних Юнекс фактично проводить понеділком). Там же і фактичне зарахування коштів буде показане 31м. То виходить ви уклали договір депозиту 28го але з внесенням коштів з проведенням їх по балансу банку лише 31 липня. На умовах які діятимуть 31го. В договорі ж так написано? і ви з цими умовами погодились. То який сенс зараз доводити що неправий банк?
Alien
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 70, 71, 72
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
718 484445
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 15:37
Amethyst
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 13, 14, 15
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
141 85176
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 14:12
Marica
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 11, 12, 13
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
123 83234
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 10:57
1finanсier

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (486)
30.07.2023 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.