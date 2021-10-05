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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950>

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:55

На самом деле банк это бизнес, захотели поменяли что угодно когда угодно, не нравится проходим мимо... Идём в другой...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:15

Re: Юнекс Банк

Панове, хтось пробував закрити UnexCard (з кредитним лімітом) та в цей же захід відкрити UnexCard 2.0?
Чи треба чекати 45(?) днів, а вже потім відкривати?
І чи дадуть взагалі к. ліміт, якщо відмовився від "застарілої картки" з лімітом?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:21

  Alexkievukraine написав:На самом деле банк это бизнес, захотели поменяли что угодно когда угодно, не нравится проходим мимо... Идём в другой...
согласен полностью.Так и делаю.
Только небольшое замечание: поменяли согласно действующего законодательства.Когда вам, например, ставку по действующему депозиту поменяют на что угодно когда угодно, думаю вы оцените))
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:36

  Alien написав:
  посетитель написав:Ага, продовжимо.Ви знаходитесь в грейс періоді до першого вересня.Перше вересня у банку вже настало.

Що Ви намагаєтесь довести? Опердень якщо в банку закритий то усі інші операції проводяться наступним днем. І усі умови вже діють наступного дня. Не думав що комусь це важко зрозуміти.
опердень это конечно хорошо.Только вот договор депозита у вас от 28 числа и с новой ставкой.А в протоколе написано что они "Діють з 29.07.23".
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 12:30

Карточный курс

Подскажите пожалуйста по какому курсу и где его смотреть расчитают здесь долларовую трату с гривневой карты через интернет ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:01

  посетитель написав:
  Alien написав:
  посетитель написав:Ага, продовжимо.Ви знаходитесь в грейс періоді до першого вересня.Перше вересня у банку вже настало.

Що Ви намагаєтесь довести? Опердень якщо в банку закритий то усі інші операції проводяться наступним днем. І усі умови вже діють наступного дня. Не думав що комусь це важко зрозуміти.
опердень это конечно хорошо.Только вот договор депозита у вас от 28 числа и с новой ставкой.А в протоколе написано что они "Діють з 29.07.23".
А гляньте будь ласка який у вас строк по вашому депозиту вказано в додатку - певен що там стоїть з 31 липня (бо операції з депо на вихідних Юнекс фактично проводить понеділком). Там же і фактичне зарахування коштів буде показане 31м. То виходить ви уклали договір депозиту 28го але з внесенням коштів з проведенням їх по балансу банку лише 31 липня. На умовах які діятимуть 31го. В договорі ж так написано? і ви з цими умовами погодились. То який сенс зараз доводити що неправий банк?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 20:10

  Alien написав:в договорі ж так написано?
То який сенс зараз доводити що неправий банк?
банк правий,
але - непорядний.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:07

Re: Юнекс Банк

подкрутили кешбек - теперь оплачивают 4215 - курьеры
но кажется в Новой почте 4214 (
а Глово Болт (Ракета сгинула) за конверт %% выше будет, проще уж Идеей/Сенсом за DCC компенсацию платить
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:00

Дивовижне поряд!!!

Прийшов пуш від Юнекса - зарахувались на картку відсотки з той час коли певна сума там "на вихідних переночувала". В пуші сума 17.64. Відкриваю додаток - на картці 17.63. Ну думаю закину на діючий Юнекс Максимум - ввожу суму поповнення 17.63 - помічаю що у формі підтвердження вже 17.62. Думаю може помилився, повертаюсь - вводжу наново 17.63 - знов у формі підтвердження копійки не вистачає. Підтверджую як воно є. В додатку копійка на картці ніби є, а коли хочу нею поповнити депо (не люблю коли дріб'язок валяється) - додаток пише що у мене все по нулям на картках та рахунках.
Але вишенька на торті - сума вкладу збільшилась в підсумку на 17.64. Як? :shock:
Розумію що копійчані суми можливо і не варті уваги але одне цікаво - от хто розробників цього ПЗ свого часу вчив математики ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:56

Re: Юнекс Банк

  Alien написав:знов у формі підтвердження копійки не вистачає

Блукаюча копійка -- це фішка від Каповаів. Тася теж часто так грається з сумами.
От від Роялю щось немає подібних екс-ріментів :lol:
Amethyst
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