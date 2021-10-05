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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:55
На самом деле банк это бизнес, захотели поменяли что угодно когда угодно, не нравится проходим мимо... Идём в другой...
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:15
Re: Юнекс Банк
Панове, хтось пробував закрити UnexCard (з кредитним лімітом) та в цей же захід відкрити UnexCard 2.0?
Чи треба чекати 45(?) днів, а вже потім відкривати?
І чи дадуть взагалі к. ліміт, якщо відмовився від "застарілої картки" з лімітом?
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:21
согласен полностью.Так и делаю.
Только небольшое замечание: поменяли согласно действующего законодательства.Когда вам, например, ставку по действующему депозиту поменяют на что угодно когда угодно, думаю вы оцените))
Додано: Нед 30 лип, 2023 11:36
опердень это конечно хорошо.Только вот договор депозита у вас от 28 числа и с новой ставкой.А в протоколе написано что они "Діють з 29.07.23".
Додано: Нед 30 лип, 2023 12:30
Карточный курс
Подскажите пожалуйста по какому курсу и где его смотреть расчитают здесь долларовую трату с гривневой карты через интернет ?
Додано: Нед 30 лип, 2023 17:01
А гляньте будь ласка який у вас строк по вашому депозиту вказано в додатку - певен що там стоїть з 31 липня (бо операції з депо на вихідних Юнекс фактично проводить понеділком). Там же і фактичне зарахування коштів буде показане 31м. То виходить ви уклали договір депозиту 28го але з внесенням коштів з проведенням їх по балансу банку лише 31 липня. На умовах які діятимуть 31го. В договорі ж так написано? і ви з цими умовами погодились. То який сенс зараз доводити що неправий банк?
Додано: Нед 30 лип, 2023 20:10
Додано: Пон 31 лип, 2023 13:07
Re: Юнекс Банк
подкрутили кешбек - теперь оплачивают 4215 - курьеры
но кажется в Новой почте 4214 (
а Глово Болт (Ракета сгинула) за конверт %% выше будет, проще уж Идеей/Сенсом за DCC компенсацию платить
Додано: Пон 31 лип, 2023 21:00
Дивовижне поряд!!!
Прийшов пуш від Юнекса - зарахувались на картку відсотки з той час коли певна сума там "на вихідних переночувала". В пуші сума 17.64. Відкриваю додаток - на картці 17.63. Ну думаю закину на діючий Юнекс Максимум - ввожу суму поповнення 17.63 - помічаю що у формі підтвердження вже 17.62. Думаю може помилився, повертаюсь - вводжу наново 17.63 - знов у формі підтвердження копійки не вистачає. Підтверджую як воно є. В додатку копійка на картці ніби є, а коли хочу нею поповнити депо (не люблю коли дріб'язок валяється) - додаток пише що у мене все по нулям на картках та рахунках.
Але вишенька на торті - сума вкладу збільшилась в підсумку на 17.64. Як?
Розумію що копійчані суми можливо і не варті уваги але одне цікаво - от хто розробників цього ПЗ свого часу вчив математики
Додано: Пон 31 лип, 2023 21:56
Re: Юнекс Банк
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