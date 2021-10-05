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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:19

Re: Юнекс Банк

Amethyst написав:
  Alien написав:знов у формі підтвердження копійки не вистачає

Блукаюча копійка -- це фішка від Каповаів. Тася теж часто так грається з сумами.
От від Роялю щось немає подібних екс-ріментів
Так і в Тасі. Але дає другою операцією на 0.01 грн загнати блукаючу копійку.
Виплатили 5% на залишок по картці. (від 100грн). Зручно, з кешбеком, майже на все.
lel
 
Повідомлень: 3360
З нами з: 10.12.13
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