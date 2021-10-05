Так і в Тасі. Але дає другою операцією на 0.01 грн загнати блукаючу копійку.
Виплатили 5% на залишок по картці. (від 100грн). Зручно, з кешбеком, майже на все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 лип, 2023 22:19
Re: Юнекс Банк
Так і в Тасі. Але дає другою операцією на 0.01 грн загнати блукаючу копійку.
Виплатили 5% на залишок по картці. (від 100грн). Зручно, з кешбеком, майже на все.
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