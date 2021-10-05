Так і в Тасі. Але дає другою операцією на 0.01 грн загнати блукаючу копійку.
Виплатили 5% на залишок по картці. (від 100грн). Зручно, з кешбеком, майже на все.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 лип, 2023 22:19
Re: Юнекс Банк
Так і в Тасі. Але дає другою операцією на 0.01 грн загнати блукаючу копійку.
Виплатили 5% на залишок по картці. (від 100грн). Зручно, з кешбеком, майже на все.
Додано: Суб 05 сер, 2023 11:49
Re: Юнекс Банк
Скажите, а на выходных сэп уходит?
Додано: Суб 05 сер, 2023 12:03
Додано: Суб 05 сер, 2023 12:14
А в партнёрских банкоматах снятие наличных платное? По тарифам карты бесплатное получение наличных в банкоматах и кассах банка. При этом на сайте банка когда выбираешь список банкоматов, показывает и партнёрские
Додано: Суб 05 сер, 2023 13:02
Додано: Пон 07 сер, 2023 11:17
На жаль банк не виглядає непорядним, адже він виконує все згідно договора. А те, що не дочитали договір з-за неуважності, от це вже непорядно з вашого боку перекладати свою неуважність на плечі банку .
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