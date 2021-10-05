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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:19

Re: Юнекс Банк

Amethyst написав:
  Alien написав:знов у формі підтвердження копійки не вистачає

Блукаюча копійка -- це фішка від Каповаів. Тася теж часто так грається з сумами.
От від Роялю щось немає подібних екс-ріментів
Так і в Тасі. Але дає другою операцією на 0.01 грн загнати блукаючу копійку.
Виплатили 5% на залишок по картці. (від 100грн). Зручно, з кешбеком, майже на все.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 11:49

Re: Юнекс Банк

Скажите, а на выходных сэп уходит?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:03

  la9 написав:Скажите, а на выходных сэп уходит?

на початку літа не ходив, ні туди, ні сюди
А у будні биро літає
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:14

А в партнёрских банкоматах снятие наличных платное? По тарифам карты бесплатное получение наличных в банкоматах и кассах банка. При этом на сайте банка когда выбираешь список банкоматов, показывает и партнёрские
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 13:02

  Amethyst написав:
  la9 написав:Скажите, а на выходных сэп уходит?

на початку літа не ходив, ні туди, ні сюди
А у будні биро літає

В мене в липні сюди зайшов у суботу. Правда в цьому сенсу немає. Вивести по сеп та відкрити депо вихідними однак не дає
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 11:17

На жаль банк не виглядає непорядним, адже він виконує все згідно договора. А те, що не дочитали договір з-за неуважності, от це вже непорядно з вашого боку перекладати свою неуважність на плечі банку .
TamaraLatuga
 
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