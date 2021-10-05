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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 лип, 2023 22:19
Amethyst написав: Alien написав:
знов у формі підтвердження копійки не вистачає
Блукаюча копійка -- це фішка від Каповаів. Тася теж часто так грається з сумами.
От від Роялю щось немає подібних екс-ріментів
Так і в Тасі. Але дає другою операцією на 0.01 грн загнати блукаючу копійку.
Виплатили 5% на залишок по картці. (від 100грн). Зручно, з кешбеком, майже на все.
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lel
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Додано: Суб 05 сер, 2023 11:49
Скажите, а на выходных сэп уходит?
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la9
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Додано: Суб 05 сер, 2023 12:03
la9 написав:
Скажите, а на выходных сэп уходит?
на початку літа не ходив, ні туди, ні сюди
А у будні биро літає
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Amethyst
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9
Додано: Суб 05 сер, 2023 12:14
А в партнёрских банкоматах снятие наличных платное? По тарифам карты бесплатное получение наличных в банкоматах и кассах банка. При этом на сайте банка когда выбираешь список банкоматов, показывает и партнёрские
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lara_08
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Додано: Суб 05 сер, 2023 13:02
Amethyst написав: la9 написав:
Скажите, а на выходных сэп уходит?
на початку літа не ходив, ні туди, ні сюди
А у будні биро літає
В мене в липні сюди зайшов у суботу. Правда в цьому сенсу немає. Вивести по сеп та відкрити депо вихідними однак не дає
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Alien
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Додано: Пон 07 сер, 2023 11:17
На жаль банк не виглядає непорядним, адже він виконує все згідно договора. А те, що не дочитали договір з-за неуважності, от це вже непорядно з вашого боку перекладати свою неуважність на плечі банку .
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TamaraLatuga
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Додано: Пон 07 сер, 2023 11:48
TamaraLatuga написав:
На жаль банк не виглядає непорядним
- що ви мали на увазі цією фразою? Вам би хотілось щоб банк виглядав би непрядним?
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Alien
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:09
TamaraLatuga написав:
На жаль банк не виглядає непорядним, адже він виконує все згідно договора. А те, що не дочитали договір з-за неуважності, от це вже непорядно з вашого боку перекладати свою неуважність на плечі банку .
кого наипали и на сколько?
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cohan
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Додано: Пон 07 сер, 2023 12:10
la9 написав:
Скажите, а на выходных сэп уходит?
ТАБфинанс говорит что нет, но для каруселей (вдруг вернутся) банчик поднялся на пару мест вверх после ограничений на СЭП у соседей
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cohan
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