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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46

Re: Юнекс Банк

ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
lubarec
 
Повідомлень: 453
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:59

Будьте обережні! Приват блокує карти і домтуп в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту ,відкритую вчора онлайн.
sonechko
 
Повідомлень: 236
З нами з: 23.02.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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  #<1 ... 48495051
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