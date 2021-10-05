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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46
ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 14:59
Будьте обережні! Приват блокує карти і домтуп в приват24 за спробу перевести 100 грн на Юнекс карту ,відкритую вчора онлайн.
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