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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46

Re: Юнекс Банк

ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
Есть вывод бесплатный?
lubarec
 
Повідомлень: 453
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:54

  ВIВ написав:Карта ЮнексСмарт лежит на полке 2й год.
Хочу тропку за бегемота поюзать.
Подскажите, когда тут плату за неактивность счета снимают шоб не спонсировать?

Яка різниця? На полиці ви навряд тримали на ній кошти, а зарахування буде активністю.
klug
 
Повідомлень: 8215
З нами з: 18.08.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
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  #<1 ... 48495051
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