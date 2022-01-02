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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46
ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
Есть вывод бесплатный?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 20:54
ВIВ написав:
Карта ЮнексСмарт лежит на полке 2й год.
Хочу тропку за бегемота поюзать.
Подскажите, когда тут плату за неактивность счета снимают шоб не спонсировать?
Яка різниця? На полиці ви навряд тримали на ній кошти, а зарахування буде активністю.
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