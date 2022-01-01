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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46
ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
Есть вывод бесплатный?
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Додано: Пон 07 сер, 2023 20:54
ВIВ написав:
Карта ЮнексСмарт лежит на полке 2й год.
Хочу тропку за бегемота поюзать.
Подскажите, когда тут плату за неактивность счета снимают шоб не спонсировать?
Яка різниця? На полиці ви навряд тримали на ній кошти, а зарахування буде активністю.
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klug
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Додано: Пон 07 сер, 2023 23:29
Annet_ написав: klug написав:
Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?
Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.
У мене взагалі на етапі тільки введення номеру телефона, написано, що номер неправильний
Зареєструвався через ноут, там камера також є, носом квадратика спіймав правда з другого разу.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 23:52
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