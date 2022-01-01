ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
Есть вывод бесплатный?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46
Re: Юнекс Банк
ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
Есть вывод бесплатный?
Додано: Пон 07 сер, 2023 20:54
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:29
У мене взагалі на етапі тільки введення номеру телефона, написано, що номер неправильний
Зареєструвався через ноут, там камера також є, носом квадратика спіймав правда з другого разу.
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:52
Зміни в ДКБО
(ого, від завтра!)
Додано: Чет 10 сер, 2023 07:26
Щось із реєстрацією онлайн не виходить. Бачу, що ні у кого не виходить, але випадки дещо різні.
В мене все гальмується на етапі передачі документів через дію. Вводжу телефон, отримую СМС з посиланням на дію, підписую в дії документи, тисну "передати", і все, далі обидва застосунки живуть своїм життям: дія пропонує купити дрон, а застосунок банку повертається на сторінку "стати клієнтом банку" з вибором майбутньої картки.
Якщо робити з комп'ютера, то сторінка банку залишається на етапі "Вам відправлено СМС з посиланням на дію".
У когось це спрацювало взагалі? Підкажіть хоча б, що повинно далі відбуватися, після передачі документів з дії до банку?
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