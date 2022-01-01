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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46

Re: Юнекс Банк

ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
Есть вывод бесплатный?
lubarec
 
Повідомлень: 455
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:54

  ВIВ написав:Карта ЮнексСмарт лежит на полке 2й год.
Хочу тропку за бегемота поюзать.
Подскажите, когда тут плату за неактивность счета снимают шоб не спонсировать?

Яка різниця? На полиці ви навряд тримали на ній кошти, а зарахування буде активністю.
klug
 
Повідомлень: 8220
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Подякували: 1160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:29

  Annet_ написав:
  klug написав:Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?

Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.

У мене взагалі на етапі тільки введення номеру телефона, написано, що номер неправильний :twisted:
Зареєструвався через ноут, там камера також є, носом квадратика спіймав правда з другого разу.
Папа
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Повідомлень: 373
З нами з: 04.10.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:52

Зміни в ДКБО
(ого, від завтра!)

https://www.unexbank.ua/privatnim-osoba ... annya-dkbo
greenozon
 
Повідомлень: 15377
З нами з: 01.06.14
Подякував: 343 раз.
Подякували: 1465 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 07:26

Щось із реєстрацією онлайн не виходить. Бачу, що ні у кого не виходить, але випадки дещо різні.

В мене все гальмується на етапі передачі документів через дію. Вводжу телефон, отримую СМС з посиланням на дію, підписую в дії документи, тисну "передати", і все, далі обидва застосунки живуть своїм життям: дія пропонує купити дрон, а застосунок банку повертається на сторінку "стати клієнтом банку" з вибором майбутньої картки.
Якщо робити з комп'ютера, то сторінка банку залишається на етапі "Вам відправлено СМС з посиланням на дію".

У когось це спрацювало взагалі? Підкажіть хоча б, що повинно далі відбуватися, після передачі документів з дії до банку?
M-Audio
 
Повідомлень: 2791
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:06

Re: Юнекс Банк

  M-Audio написав:Якщо робити з комп'ютера, то сторінка банку залишається на етапі "Вам відправлено СМС з посиланням на дію".
Проходьте реєстрацію на мобільному пристрої через Google Chrome. На зазначеному етапі замість SMS буде посилання для відкриття застосунку "Дія". Я так обійшов цей глюк на сайті.
Howl
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Повідомлень: 5494
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:15

  Папа написав:
  Annet_ написав:
  klug написав:Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?

Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.

У мене взагалі на етапі тільки введення номеру телефона, написано, що номер неправильний :twisted:
Зареєструвався через ноут, там камера також є, носом квадратика спіймав правда з другого разу.

пишуть же недолугі що треба доторкнутися носом)
Мизантрóп
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