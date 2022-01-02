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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 14:46
ЮнексСмарт получить в банке пластик - бесплатно?
Есть вывод бесплатный?
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lubarec
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Додано: Пон 07 сер, 2023 20:54
ВIВ написав:
Карта ЮнексСмарт лежит на полке 2й год.
Хочу тропку за бегемота поюзать.
Подскажите, когда тут плату за неактивность счета снимают шоб не спонсировать?
Яка різниця? На полиці ви навряд тримали на ній кошти, а зарахування буде активністю.
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klug
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Додано: Пон 07 сер, 2023 23:29
Annet_ написав: klug написав:
Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?
Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.
У мене взагалі на етапі тільки введення номеру телефона, написано, що номер неправильний
Зареєструвався через ноут, там камера також є, носом квадратика спіймав правда з другого разу.
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Папа
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Додано: Пон 07 сер, 2023 23:52
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greenozon
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Додано: Чет 10 сер, 2023 07:26
Щось із реєстрацією онлайн не виходить. Бачу, що ні у кого не виходить, але випадки дещо різні.
В мене все гальмується на етапі передачі документів через дію. Вводжу телефон, отримую СМС з посиланням на дію, підписую в дії документи, тисну "передати", і все, далі обидва застосунки живуть своїм життям: дія пропонує купити дрон, а застосунок банку повертається на сторінку "стати клієнтом банку" з вибором майбутньої картки.
Якщо робити з комп'ютера, то сторінка банку залишається на етапі "Вам відправлено СМС з посиланням на дію".
У когось це спрацювало взагалі? Підкажіть хоча б, що повинно далі відбуватися, після передачі документів з дії до банку?
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M-Audio
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:06
M-Audio написав:
Якщо робити з комп'ютера, то сторінка банку залишається на етапі "Вам відправлено СМС з посиланням на дію".
Проходьте реєстрацію на мобільному пристрої через Google Chrome. На зазначеному етапі замість SMS буде посилання для відкриття застосунку "Дія". Я так обійшов цей глюк на сайті.
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Howl
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:15
Папа написав: Annet_ написав: klug написав:
Товариство, при спробі оформити UnexSmart новому клієнту через застосунок, доходить до етапу генерації анкети і видає, що їм дуже прикро, але вони відмовляють у оформленні картки і радять звернутися за 30 днів. Це тут нормальна історія і як з цим боротися? Прописка норм, з окупованими територіями не пов'язаний. У чому прикол не дати дебетку?
Аналогічна історія сьогодні. Й теж цікаво, чому.
У мене взагалі на етапі тільки введення номеру телефона, написано, що номер неправильний
Зареєструвався через ноут, там камера також є, носом квадратика спіймав правда з другого разу.
пишуть же недолугі що треба доторкнутися носом)
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:47
wildlynx написав:
Реальний кешбек вони рахують за проводками.
Підкажить де у застосунку можна побачити нарахований кешбек? Пуші були, а де побачити? Дякую.
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malser
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 21:02
malser написав: wildlynx написав:
Реальний кешбек вони рахують за проводками.
Підкажить де у застосунку можна побачити нарахований кешбек? Пуші були, а де побачити? Дякую.
В додатку тисніть на дзвіночок внизу,потім на останню операцію оплати,зверху читайте.
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IDAN
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Додано: Суб 12 сер, 2023 10:36
Юнекс банк я люблю и ненавижу 😁 , сегодня заканчивался депозит деньги вернули вчера в 22.00 я переоформил сразу но он оформилася понедельником... Хитрожопие 😁😁😁
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Alexkievukraine
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