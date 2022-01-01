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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:34
vovabelokon99 написав:
Нещодавно відкрив картку, підкажіть, коли вийде сеп з банку? Переказав у суботу, думав, що сьогодні зранку прийдуть кошти, але їх ще немає
на який банк відправляли?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 12:00
vovabelokon99 написав: посетитель написав: vovabelokon99 написав:
Нещодавно відкрив картку, підкажіть, коли вийде сеп з банку? Переказав у суботу, думав, що сьогодні зранку прийдуть кошти, але їх ще немає
на який банк відправляли?
Сенс, в додатку юнекса все ще в обробці
У робочий день за +5хв приходить СМСка, що гроші відправлені, за +20..30хв на Алку приходить зарахування.
А у вас може щось підвисло на вихідних і треба руцями випихувати
А рек-ти правильні: ПІБ+ІБАН+ІПН?
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