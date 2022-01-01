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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:18

Re: Юнекс Банк

Нещодавно відкрив картку, підкажіть, коли вийде сеп з банку? Переказав у суботу, думав, що сьогодні зранку прийдуть кошти, але їх ще немає :(
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:34

  vovabelokon99 написав:Нещодавно відкрив картку, підкажіть, коли вийде сеп з банку? Переказав у суботу, думав, що сьогодні зранку прийдуть кошти, але їх ще немає :(
на який банк відправляли?
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:39

  посетитель написав:
  vovabelokon99 написав:Нещодавно відкрив картку, підкажіть, коли вийде сеп з банку? Переказав у суботу, думав, що сьогодні зранку прийдуть кошти, але їх ще немає :(
на який банк відправляли?

Сенс, в додатку юнекса все ще в обробці
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:00

  vovabelokon99 написав:
  посетитель написав:
  vovabelokon99 написав:Нещодавно відкрив картку, підкажіть, коли вийде сеп з банку? Переказав у суботу, думав, що сьогодні зранку прийдуть кошти, але їх ще немає :(
на який банк відправляли?

Сенс, в додатку юнекса все ще в обробці

У робочий день за +5хв приходить СМСка, що гроші відправлені, за +20..30хв на Алку приходить зарахування.
А у вас може щось підвисло на вихідних і треба руцями випихувати :)
А рек-ти правильні: ПІБ+ІБАН+ІПН?
Amethyst
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  #<1 ... 49505152
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