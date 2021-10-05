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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:18
Re: Юнекс Банк
Нещодавно відкрив картку, підкажіть, коли вийде сеп з банку? Переказав у суботу, думав, що сьогодні зранку прийдуть кошти, але їх ще немає
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:34
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:39
Додано: Пон 14 сер, 2023 12:00
У робочий день за +5хв приходить СМСка, що гроші відправлені, за +20..30хв на Алку приходить зарахування.
А у вас може щось підвисло на вихідних і треба руцями випихувати
А рек-ти правильні: ПІБ+ІБАН+ІПН?
Додано: Пон 14 сер, 2023 12:21
Amethyst
О, 10 хв як дійшли, дякую, в юнексі хоч і пише, що в обробці )
Додано: Пон 14 сер, 2023 13:18
Re: Юнекс Банк
Додано: Сер 16 сер, 2023 15:37
Re: Юнекс Банк
Реферальна програма є в банку? Щоб зареєструватися та ,можливо, отримати бонус?
Та чи варто це робити, якщо хочу використовувати лише для переказу коштів з Приватна?
Додано: Сер 16 сер, 2023 17:33
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:09
Сегодня первый раз отправил СЭП из Юнекса на Аккорд.
Как быстро дойдет? По крайней мере, сегодня дойдет? Прочитал, что по выходным не ходит, но вроде еще пятница
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:11
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