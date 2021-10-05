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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:25

  Искатель написав:Сегодня первый раз отправил СЭП из Юнекса на Аккорд.
Как быстро дойдет? По крайней мере, сегодня дойдет? Прочитал, что по выходным не ходит, но вроде еще пятница :)

Як швидко залежить від кількох чинників а саме:
- як швидко випустить Юнекс
- як швидко обробить НБУ
- як швидко обробить Аккорд.

З власного досвіду на банки які обробляють платежі достатньо оперативно кошти долітають за 30-60 хв. Але відправляти платіж варто лише у робочі дні з 9 до 17 (може й 18). Сьогодні таких платіж на Сєню долетів за 30 хв. Тому думаю якщо реквізити вказані вірно то сьогодні точно дійде - але усе тут вже я так розумію як швидко обробить вхідний платіж Аккорд
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:36

  Alien написав:
  Искатель написав:Сегодня первый раз отправил СЭП из Юнекса на Аккорд.
Как быстро дойдет? По крайней мере, сегодня дойдет? Прочитал, что по выходным не ходит, но вроде еще пятница :)

Як швидко залежить від кількох чинників а саме:
- як швидко випустить Юнекс
- як швидко обробить НБУ
- як швидко обробить Аккорд.

З власного досвіду на банки які обробляють платежі достатньо оперативно кошти долітають за 30-60 хв. Але відправляти платіж варто лише у робочі дні з 9 до 17 (може й 18). Сьогодні таких платіж на Сєню долетів за 30 хв. Тому думаю якщо реквізити вказані вірно то сьогодні точно дійде - але усе тут вже я так розумію як швидко обробить вхідний платіж Аккорд

По факту шел больше часа, но все дошло. Уже даже открыл конверт в Аккорде.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:56

Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:56

  klug написав:Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.

Коли через касу поповнюєте, то кажіть щоб одразу менеджер провела. В такому разі зараховують хвилин через п'ятнадцять. Така в них кухня та людський фактор ще.
lara_08
 
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