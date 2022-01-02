|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:25
Искатель написав:
Сегодня первый раз отправил СЭП из Юнекса на Аккорд.
Как быстро дойдет? По крайней мере, сегодня дойдет? Прочитал, что по выходным не ходит, но вроде еще пятница
Як швидко залежить від кількох чинників а саме:
- як швидко випустить Юнекс
- як швидко обробить НБУ
- як швидко обробить Аккорд.
З власного досвіду на банки які обробляють платежі достатньо оперативно кошти долітають за 30-60 хв. Але відправляти платіж варто лише у робочі дні з 9 до 17 (може й 18). Сьогодні таких платіж на Сєню долетів за 30 хв. Тому думаю якщо реквізити вказані вірно то сьогодні точно дійде - але усе тут вже я так розумію як швидко обробить вхідний платіж Аккорд
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2325
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:36
Alien написав: Искатель написав:
Сегодня первый раз отправил СЭП из Юнекса на Аккорд.
Как быстро дойдет? По крайней мере, сегодня дойдет? Прочитал, что по выходным не ходит, но вроде еще пятница
Як швидко залежить від кількох чинників а саме:
- як швидко випустить Юнекс
- як швидко обробить НБУ
- як швидко обробить Аккорд.
З власного досвіду на банки які обробляють платежі достатньо оперативно кошти долітають за 30-60 хв. Але відправляти платіж варто лише у робочі дні з 9 до 17 (може й 18). Сьогодні таких платіж на Сєню долетів за 30 хв. Тому думаю якщо реквізити вказані вірно то сьогодні точно дійде - але усе тут вже я так розумію як швидко обробить вхідний платіж Аккорд
По факту шел больше часа, но все дошло. Уже даже открыл конверт в Аккорде.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6108
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 992 раз.
- Подякували: 4804 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:56
Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8223
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 1160 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 19 сер, 2023 00:56
klug написав:
Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.
Коли через касу поповнюєте, то кажіть щоб одразу менеджер провела. В такому разі зараховують хвилин через п'ятнадцять. Така в них кухня та людський фактор ще.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 09:02
klug написав:
Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.
Свого часу відправляв сепи з изи на Аккорд, так рояль дуже довго зараховував, що депо відкрив тільки на наступний день. І це 100% справа у роялі, тому що з ізі на сенс/райф/піреус дуже швидко приходять.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1513
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 сер, 2023 20:58
Подняли на 1% проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 794
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergii_naushenko
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|775
|493470
|
Суб 19 сер, 2023 20:30
Alien
|
|101
|43889
|
|
|1139
|867929
|
Суб 19 сер, 2023 14:21
cohan
|