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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354>

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:25

  Искатель написав:Сегодня первый раз отправил СЭП из Юнекса на Аккорд.
Как быстро дойдет? По крайней мере, сегодня дойдет? Прочитал, что по выходным не ходит, но вроде еще пятница :)

Як швидко залежить від кількох чинників а саме:
- як швидко випустить Юнекс
- як швидко обробить НБУ
- як швидко обробить Аккорд.

З власного досвіду на банки які обробляють платежі достатньо оперативно кошти долітають за 30-60 хв. Але відправляти платіж варто лише у робочі дні з 9 до 17 (може й 18). Сьогодні таких платіж на Сєню долетів за 30 хв. Тому думаю якщо реквізити вказані вірно то сьогодні точно дійде - але усе тут вже я так розумію як швидко обробить вхідний платіж Аккорд
Alien
 
Повідомлень: 2329
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:36

  Alien написав:
  Искатель написав:Сегодня первый раз отправил СЭП из Юнекса на Аккорд.
Как быстро дойдет? По крайней мере, сегодня дойдет? Прочитал, что по выходным не ходит, но вроде еще пятница :)

Як швидко залежить від кількох чинників а саме:
- як швидко випустить Юнекс
- як швидко обробить НБУ
- як швидко обробить Аккорд.

З власного досвіду на банки які обробляють платежі достатньо оперативно кошти долітають за 30-60 хв. Але відправляти платіж варто лише у робочі дні з 9 до 17 (може й 18). Сьогодні таких платіж на Сєню долетів за 30 хв. Тому думаю якщо реквізити вказані вірно то сьогодні точно дійде - але усе тут вже я так розумію як швидко обробить вхідний платіж Аккорд

По факту шел больше часа, но все дошло. Уже даже открыл конверт в Аккорде.
Искатель
 
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13
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:56

Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.
klug
 
Повідомлень: 8224
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 00:56

  klug написав:Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.

Коли через касу поповнюєте, то кажіть щоб одразу менеджер провела. В такому разі зараховують хвилин через п'ятнадцять. Така в них кухня та людський фактор ще.
lara_08
 
Повідомлень: 794
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:02

  klug написав:Схоже, що сам Акорд добряче підтуплює, бо я вчора часину відправив з ізі, а частину закинув через касу, то навіть поповнення через касу відобразилося за 2+ години, а ізя ще довше заходив. Тому, бенчмарк з Акорда не дуже.

Свого часу відправляв сепи з изи на Аккорд, так рояль дуже довго зараховував, що депо відкрив тільки на наступний день. І це 100% справа у роялі, тому що з ізі на сенс/райф/піреус дуже швидко приходять.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 20:58

Подняли на 1% проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.
lara_08
 
Повідомлень: 794
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 21:45

а я все вывел от них на Шаромыгу :lol:
Amethyst
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Повідомлень: 4425
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 19:03

  lara_08 написав:Подняли на 1% проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.

Маловато будет.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:49

  lara_08 написав:Коли через касу поповнюєте, то кажіть щоб одразу менеджер провела. В такому разі зараховують хвилин через п'ятнадцять.-
ну т.е. пополнять сразу через кассу и выигрыша во времени нет - всьо равно к менеджеру надо!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:57

  nord написав:
  lara_08 написав:Подняли на 1% проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.

Маловато будет.
отож!

я подумал, уже +1%=20% :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 2486
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Подякували: 106 раз.
 
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