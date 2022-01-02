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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:04

  flysoulfly написав:
  nord написав:
  lara_08 написав:Подняли на 1% проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.

Маловато будет.
отож!

я подумал, уже +1%=20% :mrgreen:
аккорд і юнекс брати по гривнєдепозитам
sens
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  #<1 ... 51525354
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