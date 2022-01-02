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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 11:04
flysoulfly написав: nord написав: lara_08 написав:Подняли на 1%
проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.
Маловато будет.
отож!
я подумал, уже +1%=20%
аккорд і юнекс брати по гривнєдепозитам
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