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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 11:04
flysoulfly написав: nord написав: lara_08 написав:Подняли на 1%
проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.
Маловато будет.
отож!
я подумал, уже +1%=20%
аккорд і юнекс брати по гривнєдепозитам
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Додано: Пон 21 сер, 2023 14:51
за открытие Мьода +0,5% к депо добавляют?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:03
flysoulfly написав:
за открытие Мьода
+0,5% к депо добавляют?
Это что?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:10
nord написав: flysoulfly написав:
за открытие Мьода
+0,5% к депо добавляют?
Это что?
карта від банку (чи мабуть навіть окремий додаток в телефоні...
)https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... rochki-med
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:53
у липні мені казали, що щоб добавити % до депозиту- треба відкрити картку Мед у той же день, що й депозит (Й мабуть, не онлайн )
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