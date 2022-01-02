RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:04

  flysoulfly написав:
  nord написав:
  lara_08 написав:Подняли на 1% проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.

Маловато будет.
отож!

я подумал, уже +1%=20% :mrgreen:
аккорд і юнекс брати по гривнєдепозитам
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:51

за открытие Мьода +0,5% к депо добавляют?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:03

  flysoulfly написав:за открытие Мьода +0,5% к депо добавляют?

Это что?
nord
 
Повідомлень: 295
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:10

  nord написав:
  flysoulfly написав:за открытие Мьода +0,5% к депо добавляют?

Это что?



карта від банку (чи мабуть навіть окремий додаток в телефоні... :?: )
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... rochki-med
greenozon
 
Повідомлень: 15407
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:53

  greenozon написав:
  nord написав:
  flysoulfly написав:за открытие Мьода +0,5% к депо добавляют?

Это что?

карта від банку (чи мабуть навіть окремий додаток в телефоні... :?: )
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... rochki-med
у липні мені казали, що щоб добавити % до депозиту- треба відкрити картку Мед у той же день, що й депозит (Й мабуть, не онлайн )
flysoulfly
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:23

Re: Юнекс Банк

Отправил тестовый платеж из бегемота на юнекс-смарт - пришло на 1 (одну) копейку меньше, чем отправлено. Так и должно быть?

P.S. Оказалось, глюк приложения. Фактически зачислено полностью, а отображает на копейку меньше.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1581
З нами з: 30.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:45

Re: Юнекс Банк

  Кащей написав:P.S. Оказалось, глюк приложения. Фактически зачислено полностью, а отображает на копейку меньше.

То традиційна забава Каповаїв (розробник додатків для ряду банків включаючи Юнекс) - копійку туди-сюди ховати-показувати-не пропускати в платежі і т.п.
Alien
 
Повідомлень: 2331
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andey і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Львів Банк 1 ... 9, 10, 11
V2 » П'ят 28 січ, 2022 14:34
107 44613
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 16:39
idealstorm
Райффайзен Банк 1 ... 114, 115, 116
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1158 869923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 15:29
Assistant_Portal
Банк Глобус 1 ... 77, 78, 79
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
782 495053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 сер, 2023 15:12
valya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (108)
22.08.2023 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.