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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 11:04
flysoulfly написав: nord написав: lara_08 написав:Подняли на 1%
проценты по трёхмесячным депозитам в гривне.
Маловато будет.
отож!
я подумал, уже +1%=20%
аккорд і юнекс брати по гривнєдепозитам
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Додано: Пон 21 сер, 2023 14:51
за открытие Мьода +0,5% к депо добавляют?
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flysoulfly
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:03
flysoulfly написав:
за открытие Мьода
+0,5% к депо добавляют?
Это что?
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nord
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:10
nord написав: flysoulfly написав:
за открытие Мьода
+0,5% к депо добавляют?
Это что?
карта від банку (чи мабуть навіть окремий додаток в телефоні...
)https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... rochki-med
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greenozon
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:53
у липні мені казали, що щоб добавити % до депозиту- треба відкрити картку Мед у той же день, що й депозит (Й мабуть, не онлайн )
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flysoulfly
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:23
Отправил тестовый платеж из бегемота на юнекс-смарт - пришло на 1 (одну) копейку меньше, чем отправлено. Так и должно быть?
P.S. Оказалось, глюк приложения. Фактически зачислено полностью, а отображает на копейку меньше.
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Кащей
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:45
Кащей написав:
P.S. Оказалось, глюк приложения. Фактически зачислено полностью, а отображает на копейку меньше.
То традиційна забава Каповаїв (розробник додатків для ряду банків включаючи Юнекс) - копійку туди-сюди ховати-показувати-не пропускати в платежі і т.п.
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Alien
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:10
Alien написав: Кащей написав:
P.S. Оказалось, глюк приложения. Фактически зачислено полностью, а отображает на копейку меньше.
То традиційна забава Каповаїв (розробник додатків для ряду банків включаючи Юнекс) - копійку туди-сюди ховати-показувати-не пропускати в платежі і т.п.
чомусь ця дурна бага лише в цьому банку і цьому додатку
в інших каповаївих такого не бачив
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:15
greenozon написав: Alien написав: Кащей написав:
P.S. Оказалось, глюк приложения. Фактически зачислено полностью, а отображает на копейку меньше.
То традиційна забава Каповаїв (розробник додатків для ряду банків включаючи Юнекс) - копійку туди-сюди ховати-показувати-не пропускати в платежі і т.п.
чомусь ця дурна бага лише в цьому банку і цьому додатку
в інших каповаївих такого не бачив
Ну я в Тасі "ловив копійку" (тобто копійка ніби є а нічого з нею зробити не можна) і не раз. Ще в когось вже не пам'ятаю - здається в Аккорді
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Alien
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