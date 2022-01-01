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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 20:13

Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
M-Audio
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 23.03.11
Подякував: 550 раз.
Подякували: 396 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:29

  M-Audio написав:Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.


див тут https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep
greenozon
 
Повідомлень: 15411
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:38

  M-Audio написав:Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.

Про P2P не знаю, а СЕП до 100 тис. точно працює, більше не відправляв.
antey718
 
Повідомлень: 824
З нами з: 03.08.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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