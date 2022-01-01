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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 20:13
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
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M-Audio
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Додано: Вів 22 сер, 2023 21:29
M-Audio написав:
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
див тут https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep
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greenozon
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Додано: Вів 22 сер, 2023 21:38
M-Audio написав:
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
Про P2P не знаю, а СЕП до 100 тис. точно працює, більше не відправляв.
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antey718
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:08
За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?
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H225
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:08
M-Audio написав:
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
сеп рассылал до 400к точно в день уходило
p2p думаю упрется в технику -посредника или приемщика
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cohan
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:31
H225 написав:
За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?
Нет, час времени и карта у вас...
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Alexkievukraine
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:44
Alexkievukraine написав: H225 написав:
За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?
Нет, час времени и карта у вас...
Может не оказатся болванок , тогда именную оформляют и можно допкартой- виртуальную и с ней сразу работать.
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demichh
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