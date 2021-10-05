Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 сер, 2023 20:13
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі? Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
M-Audio
Повідомлень: 2795
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Додано: Вів 22 сер, 2023 21:29
M-Audio написав:
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
див тут
https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep
greenozon
Повідомлень: 15419
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Додано: Вів 22 сер, 2023 21:38
M-Audio написав:
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
Про P2P не знаю, а СЕП до 100 тис. точно працює, більше не відправляв.
antey718
Повідомлень: 827
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:08
За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?
H225
Повідомлень: 36
З нами з: 23.03.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:08
M-Audio написав:
Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
сеп рассылал до 400к точно в день уходило
p2p думаю упрется в технику -посредника или приемщика
cohan
Повідомлень: 5970
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:31
H225 написав:
За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?
Нет, час времени и карта у вас...
Alexkievukraine
Повідомлень: 148
З нами з: 04.02.23
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Подякували: 14 раз.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 22:44
Alexkievukraine написав: H225 написав:
За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?
Нет, час времени и карта у вас...
Может не оказатся болванок , тогда именную оформляют и можно допкартой- виртуальную и с ней сразу работать.
demichh
Повідомлень: 2959
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:19
Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!" Что это за кб такой? За перевод на карту??
Feh14
Повідомлень: 26
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:23
Feh14 написав:
Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??
на сайті банку є сторінка, на якій треба ввести дані і активувати вашу карту для отримання КБ..
це робиться раз і далі КБ працює нормально
greenozon
Повідомлень: 15419
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Подякував: 346 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:46
Feh14 написав:
Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??
Це просто пукалка/нагадка про підключення КБ. Але за сам переказ КБ не дають )
Amethyst
Повідомлень: 4437
З нами з: 05.05.21
Подякував: 327 раз.
Подякували: 794 раз.
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