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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 20:13

Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.
M-Audio
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 23.03.11
Подякував: 550 раз.
Подякували: 396 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:29

  M-Audio написав:Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.


див тут https://mustbe.pp.ua/tables/p2p_sep
greenozon
 
Повідомлень: 15419
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:38

  M-Audio написав:Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.

Про P2P не знаю, а СЕП до 100 тис. точно працює, більше не відправляв.
antey718
 
Повідомлень: 827
З нами з: 03.08.13
Подякував: 52 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:08

За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?
H225
 
Повідомлень: 36
З нами з: 23.03.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:08

  M-Audio написав:Здрасьте.
А тут що, вихід і p2p і СЕП без обмежень по сумі?
Якось дивно виглядає. Мені байдуже, мій максимум у гривні -- пару десятків тисяч, але цікаво.


сеп рассылал до 400к точно в день уходило
p2p думаю упрется в технику -посредника или приемщика
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5970
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:31

  H225 написав:За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?


Нет, час времени и карта у вас...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 148
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:44

  Alexkievukraine написав:
  H225 написав:За один поход в банк можно карту юнекс-смарт оформить? Не надо ждать пока напечатают карту, или типа того?


Нет, час времени и карта у вас...

Может не оказатся болванок , тогда именную оформляют и можно допкартой- виртуальную и с ней сразу работать.
demichh
 
Повідомлень: 2959
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:19

Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??
Feh14
 
Повідомлень: 26
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:23

  Feh14 написав:Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??


на сайті банку є сторінка, на якій треба ввести дані і активувати вашу карту для отримання КБ..

це робиться раз і далі КБ працює нормально
greenozon
 
Повідомлень: 15419
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:46

Re: Юнекс Банк

  Feh14 написав:Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??
Це просто пукалка/нагадка про підключення КБ. Але за сам переказ КБ не дають )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4437
З нами з: 05.05.21
Подякував: 327 раз.
Подякували: 794 раз.
 
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