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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:53

  Feh14 написав:Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??



посилання на підключення КБ тут
https://unexsmart.unexbank.ua/cashBack/index.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:35

Всем спасибо, разобрался)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:32

Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника?
Или тут система сама выберет день окончания только рабочий?
Заранее спасибо за ответ из практического опыта.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2543
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Подякував: 1036 раз.
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