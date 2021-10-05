Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:53
Feh14 написав:
Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??
посилання на підключення КБ тут
https://unexsmart.unexbank.ua/cashBack/index.html
greenozon
Повідомлень: 15420
З нами з: 01.06.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1469 раз.
Профіль
1
1
3
Додано: Чет 24 сер, 2023 13:35
Всем спасибо, разобрался)
Feh14
Повідомлень: 28
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:32
Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника?
Или тут система сама выберет день окончания только рабочий? Заранее спасибо за ответ из практического опыта.
flysoulfly
Повідомлень: 2543
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
anikola13
,
Sense Bank
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
271
197978
Чет 24 сер, 2023 13:37 Feh14
785
495816
Чет 24 сер, 2023 11:49 klug
1250
895361