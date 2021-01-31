Feh14 написав:Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло: "xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!" Что это за кб такой? За перевод на карту??
flysoulfly написав:Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника? Или тут система сама выберет день окончания только рабочий? Заранее спасибо за ответ из практического опыта.
Мой опыт. НЕ доначислят! Системе пофиг когда вклад заканчивается, нужно самому вычислять Вклад возвращают типа в 22:00 в день накануне (рабочей) даты возврата.