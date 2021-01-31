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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:11

Re: Юнекс Банк

Добрий день. Підкажіть будь ласка для стежки з ПБ яку карту в Юнексі краще відкривати? Дякую!
mykhailets7
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:53

  Feh14 написав:Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??



посилання на підключення КБ тут
https://unexsmart.unexbank.ua/cashBack/index.html
greenozon
 
Повідомлень: 15420
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:35

Всем спасибо, разобрался)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:32

Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника?
Или тут система сама выберет день окончания только рабочий?
Заранее спасибо за ответ из практического опыта.
flysoulfly
 
Повідомлень: 2543
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:13

  flysoulfly написав:Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника?
Или тут система сама выберет день окончания только рабочий?
Заранее спасибо за ответ из практического опыта.

Мой опыт.
НЕ доначислят!
Системе пофиг когда вклад заканчивается, нужно самому вычислять :idea:
Вклад возвращают типа в 22:00 в день накануне (рабочей) даты возврата.
Amethyst
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