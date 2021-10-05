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Додано: Чет 24 сер, 2023 12:11
Re: Юнекс Банк
Добрий день. Підкажіть будь ласка для стежки з ПБ яку карту в Юнексі краще відкривати? Дякую!
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:53
посилання на підключення КБ тут
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:32
Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника?
Или тут система сама выберет день окончания только рабочий?
Заранее спасибо за ответ из практического опыта.
Додано: Чет 24 сер, 2023 17:13
Мой опыт.
НЕ доначислят!
Системе пофиг когда вклад заканчивается, нужно самому вычислять
Вклад возвращают типа в 22:00 в день накануне (рабочей) даты возврата.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:20
Re: Юнекс Банк
Опять на 10% кредитный лимит подняли. Уже второй раз, предыдущий в апреле.
Только толку-то, на тариф 2.0 говорят нет процедуры перевода карты...
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:56
После кончины Необанка приходится смотреть на Юнекс.
Подскажите, никаких подводных камней?
Открывать UnexSmart онлайн - и через нее с ПБ на Юнекс, с Юнекса по IBAN на любой другой счет без комиссий, правильно?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:14
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:18
Re: Юнекс Банк
камней никаких, даж песочек по сравнению с Конем...
ток не "через нее", а ИЗ П24... все как с Конем было.... ну и чуток дольше зачисляется сам перевод, до 15..20мин нуна подождать.
А для обеспечения игривого настроения Юнекс рисует чередующуюся копейку в остатке, т.е. она то есть то нет... такшо не забывайте оставить копеечку на развод... я так уже за полгода +1 коп наколядовал себе
ПС. Кстати, я думаю, шо именно из-за этой шелудивой копейки у Юнекса 5% на остаток картсчета начисляют именно от 100.01 грн
Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:23
sens
Однозначно, спасибо.
Между заходом на Нео и выводом было не больше пару часов - либо скидывать в ТАС не депо, либо снять с Нео наличку (которая на Универсалке ПБ была с комиссией).
Да, играться в депо с такими банками (даже с привлекательными ставками) стремновато.
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