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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:11

Re: Юнекс Банк

Добрий день. Підкажіть будь ласка для стежки з ПБ яку карту в Юнексі краще відкривати? Дякую!
mykhailets7
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Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:53

  Feh14 написав:Скинул с Моно на Юнекс деньгу, и такое сообщение пришло:
"xxx.00 UAH Баланс xxx.00 UAH. Кешбек x.xx(1%) ИАН втрачено, бо сервіс не активовано. Підключай кешбек на unexbank.ua та повертай 1% від кожної оплати!"
Что это за кб такой? За перевод на карту??



посилання на підключення КБ тут
https://unexsmart.unexbank.ua/cashBack/index.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 13:35

Всем спасибо, разобрался)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:32

Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника?
Или тут система сама выберет день окончания только рабочий?
Заранее спасибо за ответ из практического опыта.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:13

  flysoulfly написав:Если депо оканчивается на выходных, доначислят ли проценты за дни до понедельника?
Или тут система сама выберет день окончания только рабочий?
Заранее спасибо за ответ из практического опыта.

Мой опыт.
НЕ доначислят!
Системе пофиг когда вклад заканчивается, нужно самому вычислять :idea:
Вклад возвращают типа в 22:00 в день накануне (рабочей) даты возврата.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:20

Re: Юнекс Банк

Опять на 10% кредитный лимит подняли. Уже второй раз, предыдущий в апреле.

Только толку-то, на тариф 2.0 говорят нет процедуры перевода карты...
Vorlon
 
Повідомлень: 10487
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:56

После кончины Необанка приходится смотреть на Юнекс.
Подскажите, никаких подводных камней?
Открывать UnexSmart онлайн - и через нее с ПБ на Юнекс, с Юнекса по IBAN на любой другой счет без комиссий, правильно? 
evgr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:14

  evgr написав:После кончины Необанка приходится смотреть на Юнекс.
Подскажите, никаких подводных камней?
Открывать UnexSmart онлайн - и через нее с ПБ на Юнекс, с Юнекса по IBAN на любой другой счет без комиссий, правильно? 

І не забувати про neo
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:18

Re: Юнекс Банк

  evgr написав:и через нее с ПБ на Юнекс

камней никаких, даж песочек по сравнению с Конем...
ток не "через нее", а ИЗ П24... все как с Конем было.... ну и чуток дольше зачисляется сам перевод, до 15..20мин нуна подождать.
А для обеспечения игривого настроения Юнекс рисует чередующуюся копейку в остатке, т.е. она то есть то нет... такшо не забывайте оставить копеечку на развод... я так уже за полгода +1 коп наколядовал себе

ПС. Кстати, я думаю, шо именно из-за этой шелудивой копейки у Юнекса 5% на остаток картсчета начисляют именно от 100.01 грн :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:23

sens
Однозначно, спасибо.
Между заходом на Нео и выводом было не больше пару часов - либо скидывать в ТАС не депо, либо снять с Нео наличку (которая на Универсалке ПБ была с комиссией).

Да, играться в депо с такими банками (даже с привлекательными ставками) стремновато.
evgr
 
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