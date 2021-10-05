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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25

Amethyst
Да-да, неправильно выразился. Через платежи ПБ на Юнекс, а дальше уже с Юнексa IBANoм (p2p c комиссией, насколько понимаю),

Что касается копеечки - в ТАСе тоже пару раз с этим сталкивался.
evgr
 
Повідомлень: 51
З нами з: 29.12.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:57

  Amethyst написав:
  evgr написав:и через нее с ПБ на Юнекс

камней никаких, даж песочек по сравнению с Конем...
ток не "через нее", а ИЗ П24... все как с Конем было.... ну и чуток дольше зачисляется сам перевод, до 15..20мин нуна подождать.
А для обеспечения игривого настроения Юнекс рисует чередующуюся копейку в остатке, т.е. она то есть то нет... такшо не забывайте оставить копеечку на развод... я так уже за полгода +1 коп наколядовал себе

ПС. Кстати, я думаю, шо именно из-за этой шелудивой копейки у Юнекса 5% на остаток картсчета начисляют именно от 100.01 грн :P


Я себе 6 коп. уже наколядовал ) Даже в сапорт им поначалу писал чтобы разобрались с этими блуждающими копейками, но они не осилили это победить.
antey718
 
Повідомлень: 828
З нами з: 03.08.13
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Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:11

Re: Юнекс Банк

У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций :(
Howl
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Повідомлень: 5524
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:14

Re: Юнекс Банк

У меня +1 рисует
Amethyst
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Повідомлень: 4449
З нами з: 05.05.21
Подякував: 328 раз.
Подякували: 801 раз.
 
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  #<1 ... 54555657
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