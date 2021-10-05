Amethyst
Да-да, неправильно выразился. Через платежи ПБ на Юнекс, а дальше уже с Юнексa IBANoм (p2p c комиссией, насколько понимаю),
Что касается копеечки - в ТАСе тоже пару раз с этим сталкивался.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 18:25
Amethyst
Да-да, неправильно выразился. Через платежи ПБ на Юнекс, а дальше уже с Юнексa IBANoм (p2p c комиссией, насколько понимаю),
Что касается копеечки - в ТАСе тоже пару раз с этим сталкивался.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 19:57
Я себе 6 коп. уже наколядовал ) Даже в сапорт им поначалу писал чтобы разобрались с этими блуждающими копейками, но они не осилили это победить.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:11
Re: Юнекс Банк
У меня хоть и приложение рисовало баланс на копейку меньше, но без проблем позволило вывести сумму, которая фактически есть на счету. Единственное, что не удобно сверять в приложении суммы операций
Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:14
Re: Юнекс Банк
У меня +1 рисует
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